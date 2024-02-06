Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan şoförler, Erge'nin fotoğrafları ile "Öldürülmek istemiyoruz, koruma kabinli araç istiyoruz" yazılı döviz taşıdı.

Gruptakilerin adına açıklamada yapan Ali Çetin Taylan, taksicilerin gasp ve cinayet olaylarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Taksilerde güvenli kabini bulunması, panik butonunun aktifleştirilmesi ve araç içi kameraların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Taylan, "Denetimler arttırılmalı, uyuşturucu ve ruhsatsız silah satışı engellenmelidir. Son olarak gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımızın emniyet kemer zorunluluğu kaldırılmalıdır. Çünkü herhangi bir saldırı anında manevra zorluğu çıkarmaktadır. Bizler artık işe gitmek için evden çıktığımızda korku değil, huzur istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından konvoy oluşturan taksi şoförleri, Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almış, Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.