İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ev sahipliğinde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Halkın uygun fiyatlarla gıda ürünlerine ulaşması için Tansaş modelinin yeniden hayata geçirileceğini müjdeledi.

"Tansaş modelini yeniden başlatacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı'da mahalle muhtarlarıyla buluşarak kentin sorunlarını dinledi. Toplantıda, Başkan Tugay özellikle gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla satılacağı tanzim satışlarının geri geleceğini belirtti. “Yakında eski Tansaş modelini yeniden başlatacağız. Et ve diğer ürünler piyasaya göre daha uygun olacak. Ancak, esnafı zor duruma sokacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz” dedi. Bu adımla, kent halkının bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Sorunların üzerine birlikte gidelim"

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Başkan Tugay, muhtarların taleplerine kulak verdi. İzmir’in geçmişten gelen sorunlarına çözüm bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Tugay, “Hepimiz kamu hizmeti yapıyoruz. Sorunları birlikte çözeceğiz. Taleplerinizi yerine getirmezsek, eleştirmekte haklısınız” diyerek işbirliği çağrısında bulundu.

Esnafı destekleyen dengeli çözümler

Halk Ekmek fiyatları ve piyasa dengesi hakkında da konuşan Başkan Tugay, “Ekmek fiyatını uzun süre sabit tutmaya çalıştık ama esnaftan gelen eleştiriler üzerine fiyat artışına gitmek zorunda kaldık. 12,5 TL olan ekmek fiyatı konusunda dengeyi sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Ekonomi, esnafla birlikte yürüyor. Her şeyi belediye yaparsa sürdürülebilir olmaz” şeklinde konuştu.

Süt kuzusu projesi yeniden başlıyor

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu Projesi'nin 27 Ocak'ta yeniden dağıtılmaya başlanacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi aileler, 2-5 yaş arası çocukları için başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başkan Tugay, 75. Yıl Mahalle Muhtarı Selma Tortoç’un dile getirdiği trafik sorunu üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Trafik sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaların hızla başlatılacağını belirtti.