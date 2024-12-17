İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez temizliği için başlattığı çalışmalar kapsamında, Gediz Nehri’nden Foça’ya dökülen tortu malzemelerini temizlemeye başladı. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Foça’daki nehir ağızlarında amfibik makinelerle temizlik yaparak su sirkülasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu temizlik çalışmalarının, Körfez’in yenilenmesine ve sel risklerinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Körfez temizliği için kapsamlı projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez temizliği için tarihin en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirmeye devam ediyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve kent genelinde kanal ve yağmur suyu yatırımları sürerken, diğer yandan su sirkülasyonunu artırmak amacıyla Körfez'de tarama çalışmaları yapılıyor. Gediz Nehri’nden denize taşınan tortu ve malzemelerin temizliği de bu sürecin önemli bir parçası.

Sel ve taşkın riski azalacak

İZSU Genel Müdürlüğü 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanlığı Dereler Teknik Amiri Mehmet Eroğlan, Foça'da başlatılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Gediz Nehri’nin denizle buluştuğu noktada gerçekleştirdiğimiz bu temizlik çalışmaları, olası sel ve taşkın risklerini de ortadan kaldıracak. Çalışmalar tamamlandığında, Foça'daki su taşkınları engellenmiş olacak,” dedi.

Körfez temizliği için sürekli çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Temizlik Seferberliği kapsamında, Bostanlı Peynircioğlu Deresi ve diğer dereler üzerinde de temizlik ve tarama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İZSU ekipleri, kent genelindeki derelerdeki katı maddeleri toplayarak Körfez’in temizliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.