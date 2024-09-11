İzmir'de terör örgütlerini finanse eden şahıslar tutuklandı!

İzmir merkezli olarak düzenlenen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, terör örgütlerine finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonun detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terörist faaliyetlere finansman desteği sağladıkları öne sürülen 30 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir ve 11 diğer ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 kişiden 22'sinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüpheliler aranıyor

Operasyon sırasında yakalanamayan 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.