Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iptal edilen Saul Niguez transferine ilişkin konuştu. Tekke, transferin gerçekleşmemesiyle ilgili “Hepimizin günahı var” ifadesini kullandı. Sosyal medyanın etkisinden oyuncu tercihine kadar birçok faktöre dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Trabzonspor’u istemeyen baksın dalgasına" diyerek net bir tavır ortaya koydu.



“Daha iyisini bulup alırız”

Fatih Tekke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Başkanımız ve ben, dört aylık süreçte çok oyuncu izledik. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler oldu,” diyen Tekke, Saul Niguez transferi için “Ben bilmiyorum ama benzer sebeplerden dolayı olmamıştır. Daha iyisini bulur alırız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya etkisi ve artan talepler

Tekke, transfer süreçlerinde sosyal medyanın menajerleri etkilediğine dikkat çekti:

“Sosyal medya üzerinden oyuncular çok istenen pozisyona geliyor. Menajerler bunu takip ediyor, istekler artabiliyor. Bu da süreci etkiliyor.”

“Hepimizin günahı var”

Transferin iptaliyle ilgili yorumlarına devam eden Tekke, yalnızca dış faktörleri değil, kulüp içindeki sorumlulukları da gündeme getirdi:

“Burada hepimizin günahı var. Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor da her yönüyle mükemmel. Oyuncuların tercih etmemesinin bir sebebi var.”

“Rakam 1'ken bize 2 oluyor”

Oyuncuların Türkiye’yi ve Trabzon’u tercih sıralamasında sona bıraktığını belirten Tekke, kulübün karşılaştığı ekonomik zorluklara da değindi:

“Oyuncular birçok kulüple görüşüyor. En son Türkiye, ardından İstanbul, sonra Trabzon. Rakam 1 iken bize 2 oluyor.”

“Türk oyuncularımız küfür yiyor”

Türk futbolcuların verdikleri emeğe rağmen haksız eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Tekke, “Her antrenmanda, her maçta ellerinden geleni yapıyorlar ama performans düşük olduğunda küfür yiyorlar. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak kabul etmiyorum,” dedi.

“Trabzonspor’u istemeyen baksın dalgasına”

Tekke, açıklamasının bir bölümünde doğrudan Saul Niguez ismini kullanmasa da kulübe yaklaşımı net çizgilerle ortaya koydu:

“Trabzonspor’u istemeyen baksın dalgasına! Saul Niguez’den bağımsız söylüyorum.”

“Trabzonspor bir şey kaybetmez”

Deneyimli teknik adam, transferin gerçekleşmemesinin Trabzonspor için bir kayıp olmadığını vurguladı:

“Bir veya iki oyuncuyu almayarak Trabzonspor hiçbir şey kaybetmez. Gelenle savaşa hazırız. Başkan çok çalışıyor, benden bile çok istiyor. Kimse ona kızmasın. Transferlerin genel rutini bu şekilde ilerliyor.”