İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 189 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 171 kişi tutuklanırken, 18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun amacının sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacılar"ı hedef almak olduğunu açıkladı.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

189 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda 189 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 171 kişinin tutuklandığını ve 18 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Tutuklanan kişilerin uyuşturucu satışı yaparak suç işleyen kişiler olduğuna dikkat çekildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam ediyor

Bakan Yerlikaya, operasyonların uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, halkın sağlığını tehdit eden bu suçların önüne geçmek için tüm güvenlik güçlerinin iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."