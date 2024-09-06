İzmir’in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir jandarma operasyonunda, yabancı uyruklu PKK üyesi yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Azat kod adını kullanan ve PKK/KCK bağlantılı olduğu belirlenen M.İ.'nin Bayındır'da bulunduğu bilgisini aldı.
Tutuklandı
Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, M.İ. isimli terör örgütü üyesi, bulunduğu adreste etkili bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.İ.'yi tutuklama kararı verdi.
Kaynak: İHA