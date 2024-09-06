Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, M.İ. isimli terör örgütü üyesi, bulunduğu adreste etkili bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.İ.'yi tutuklama kararı verdi.

İzmir’in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir jandarma operasyon unda, yabancı uyruklu PKK üyesi yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Azat kod adını kullanan ve PKK/KCK bağlantılı olduğu belirlenen M.İ.'nin Bayındır'da bulunduğu bilgisini aldı.

Bahar Candan ve Nihal Candan davasında ikinci duruşma!

Bahar Candan ve Nihal Candan davasında ikinci duruşma!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.