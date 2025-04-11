İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında 13 ayrı iddianame düzenledi.

İzmir’de yasa dışı gösterilere ilişkin 13 ayrı iddianame düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaları protesto etmek amacıyla İzmir’in çeşitli ilçelerinde yasa dışı yollarla toplanarak kamu düzenini bozduğu tespit edilen 19 şüpheli hakkında 13 ayrı iddianame hazırladı. Şüpheliler, Bornova, Konak ve Bayraklı ilçeleri ile Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin kampüs alanlarında gerçekleştirilen izinsiz eylemler kapsamında yargılanacak.

Eylemler ayrıntılı şekilde değerlendirildi

Hazırlanan iddianamelerde, şüphelilerin eylemleri tek tek incelendi. Şüphelilerin uyarılara rağmen dağılmayarak, yüzlerini kapatıp taş ve sopalarla güvenlik güçlerine saldırdıkları, çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattıkları ifade edildi.

Suçlamalar arasında önemli başlıklar

Başsavcılık, hazırlanan iddianamelerde şüphelilerin şu suçlardan yargılanmalarını talep etti:

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet

Kamu görevlisine direnme

Kamu görevlisini kasten yaralama

Kasten yangın çıkarma

İzinsiz patlayıcı madde bulundurma

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve her bir şüphelinin eyleminin ayrı ayrı değerlendirildiği kaydedildi. 19 şüpheli tutuklu olarak yargı sürecini bekliyor.