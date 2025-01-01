İzmir'in Menemen ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında büyük bir yangın paniği yaşandı. Menemen Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hızla aracı sağa çekerek araçtan inip, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi geç kaldı

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilden yükselen alevlere müdahale etti. Ancak, yangının etkisiyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen alevler aracı tamamen sardı. Yangının söndürülmesinin ardından, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

Şans eseri ölü ve yaralı yok

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.