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13 Aralık'taki fırtına sonucu, sahildeki birçok işletme hasar gördü ancak zararlar hızla giderildi. İşletme sahipleri, sosyal medyada paylaşılan olumsuz içeriklerin, gerçek durumu yansıtmadığını ve müşterilerinin hala “hizmet verilip verilmediğini” sorduğunu belirtiyor. Dalgaların verdiği zarar kısa sürede onarılırken, sosyal medyanın etkisiyle işletmeler hala olumsuz algıyla karşı karşıya kalıyor.

Rize ’de 18 gün önce meydana gelen fırtına sonrası dalgaların zarar verdiği işletmeler, sosyal medya da yayılan olumsuz algı nedeniyle hala müşteri bulamıyor.

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