Evinde adeta cephanelik kurduğu belirlenen saldırganın, polislere fırlattığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) da kendisinin hazırladığı ortaya çıktı.

Evinden 4 silah ve mühimmat çıktı

Saldırı sonrası yaralı yakalanan Bigül’ün kaldığı evde yapılan aramada 1 tüfek, 1 pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, silah dürbünü, taktik bıçak ve tüfek bakım kitleri ele geçirildi. Siber uzmanlar, saldırganın bilgisayar ve telefonunda yürüttüğü faaliyetleri de incelemeye aldı.

DEAŞ bağlantısı araştırılıyor

Soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınırken, 18 yaşından küçük 16 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunanlar arasında saldırganın anne ve babasının yanı sıra iki yakın arkadaşı da yer alıyor. Ayrıca, saldırganı yönlendirdiği öne sürülen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) İstanbul’da yakalandı. Nooriborojerdi’nin adresi, Bigül ile yaptığı görüşmelerin IP tespitleri üzerinden belirlendi.

Dededen şaşırtan ifadeler

Saldırganın birlikte yaşadığı dedesi Hamza Bigül (85), torununun olaydan önce silahlarla ilgilendiğini fark etmediğini söyledi:

“Çok sakin bir çocuktu, derslerinde başarılıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Böyle bir şey yapmasına inanamadım.”

Olayın seyri

İzmir’deki polis merkezi saldırısında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralı yakalanan Eren Bigül’ün DEAŞ ile bağlantısının bulunup bulunmadığı, İstanbul’dan gözaltına alınan Nooriborojerdi üzerinden araştırılıyor.