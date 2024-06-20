Deniz Turizm Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki faal yat limanı sayısı artırılarak, sahil şeridindeki yat bağlama kapasitesi 2023'e kadar muazzam bir artışla 8 bin 365'e çıkarılacak.

Şu anda 6 aktif yat limanı bulunan İzmir'de, 18 yeni limanın inşası planlanıyor.

Bu yeni limanlar arasında Dikili Yat Limanı, Çandarlı Yat Barınağı, Aliağa Yat Limanı, Yeni Foça Yat Limanı, Karşıyaka (Bostanlı) Yat Barınağı, Pasaport Yat Limanı, İnciraltı Yat Limanı, Urla Çeşmealtı Yat Barınağı, Mordoğan Yat Limanı, Karaburun Yat Limanı, Dalyanköy Yat Yanaşma, Çeşme Dalyan Yat Barınağı, Ilıca Yat Limanı, Şifne Yat Limanı, Seferihisar Ürkmez, Karşıyaka Yat Limanı, Bayraklı Yat Limanı ve Şakran Yat Limanı gibi bölgeler yer alıyor.

Bu planlamaların sonucunda toplam yat kapasitesi 6.400'den 8 bin 365'e çıkarılarak, deniz turizmindeki potansiyel daha da artırılmış olacak. Ayrıca, İzmir'deki tekne yat üreticilerinin sayısı da yaklaşık 35 işyerinden oluşmakta olup, yan sanayi ile birlikte toplamda 62 işletme bulunmaktadır.