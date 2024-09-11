İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu Burak Köse, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Manchester Üniversitesi’ne yüksek lisans için kabul edildi. Optik navigasyon projesiyle öne çıkan Köse, havacılık ve uzay araştırmalarında kariyerini uluslararası alanda sürdürme hedefinde.

Optik navigasyon projesi

Burak Köse’nin Manchester Üniversitesi’ne kabul edilmesinde önemli bir rol oynayan, optik navigasyon üzerine geliştirdiği projesi, uzay araçlarının konumunu kamerayla belirlemeyi amaçlıyor. İEÜ’de Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto ile birlikte yürüttüğü bu projeyle, Köse uluslararası akademik çevrelerde dikkat çekti. Daha önce Türk Fizik Derneği’nin Bodrum’daki kongresinde sunulan proje, Avrupa Fizik Derneği’nin başkanının da aralarında bulunduğu bilim insanları tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Bu başarı, Köse’nin Manchester’a kabulünde kritik bir faktör oldu.

Manchester Üniversitesi ve kariyer hedefleri

Dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan Manchester Üniversitesi’nde eğitim alma fırsatını değerlendiren Burak Köse, gelecekte uluslararası bir şirkette endüstriyel araştırmacı olarak kariyerini sürdürmeyi hedefliyor. “İngiltere’de alacağım havacılık ve uzay eğitimim, bu hedefime ulaşmamda bana önemli katkılar sağlayacak” diyen Köse, Manchester’daki eğitiminin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Türkiye mi, yurtdışı mı?

İngiltere’de eğitim alma hakkı kazanan Köse, gelecekte nerede kariyerine devam edeceği konusunda net bir karar vermiş değil. “Yurt dışında mı kalırım, ülkeme mi dönerim, bunu zaman gösterecek. Ancak hedefim her zaman havacılık ve uzay alanında katkı sağlamak olacak” ifadelerini kullanan Köse, kariyerini şekillendirmek için bu süreçte atacağı adımların önemine dikkat çekti.

Mentor desteği ve projenin başarısı

Köse’nin başarısının arkasında, optik navigasyon projesinde birlikte çalıştığı Dr. Fabrizio Pinto’nun da büyük katkısı var. Köse, Pinto ile gerçekleştirdikleri bu çalışmanın teknik detayları ve yenilikçi yapısıyla öne çıktığını belirtti. "Büyük üniversitelere kabul edilmek için projenizin farklı ve iddialı olması gerekiyor" diyen Köse, bu süreçte aldığı destek için hocasına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.