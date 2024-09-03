İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda yaşayan sahipsiz köpeklerin sayısını ve durumunu netleştirecek kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Bu plan, İzmir'i 6 bölgeye ayırarak detaylı saha çalışmalarını ve veri toplama süreçlerini içerecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda yaşayan sahipsiz köpeklerle ilgili sorunları çözmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı geliştirdi. "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı" adı verilen bu yeni strateji, şehirdeki köpek popülasyonunun yönetilmesinde bilimsel bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Eylem planı, İzmir'i 6 bölgeye ayırarak sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin sayısını belirleyecek ve bu konuda kapsamlı çalışmalar yapacak.

Bilimsel verilere dayalı yönetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı, sahipsiz köpeklerle ilgili verilerin netleşmesini sağlayacak bir dizi çalışma yapacak. Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, şehirdeki köpek popülasyonunun sayısının sürekli tartışıldığını belirtti. Prof. Dr. Okyay, "Şu ana kadar belirtilen rakamların bilimsel bir temeli bulunmuyor. Planlı yönetim için gerçek ve doğru verilere ihtiyacımız var. Bu yüzden köpekleri dişi, erkek ve yavru olarak sayacağız ve karşı karşıya olduğumuz sorunu daha iyi anlayacağız" dedi.

Mahalle temelli çalışmalar ve eğitim programları

Eylem planı, mahalle bazlı detaylı çalışmalar yaparak sokak köpeklerinin yaşadığı çevresel farkları inceleyecek. Prof. Dr. Okyay, kırsal ve kentsel bölgelerin farklılıklarını göz önünde bulunduracaklarını, ayrıca köpeklerin yanlış bir şekilde sahiplendirilmesini engellemek için eğitim programları düzenleyeceklerini belirtti. Yaz aylarında köpeklerin geçici olarak alınıp bırakılmasının yanlış olduğunu ifade eden Okyay, bu sorunu çözmek amacıyla toplumu bilinçlendireceklerini vurguladı.

Yeni altyapılar ve hızlı hizmet

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, eylem planının önemli bir ayağının İzmir'i 6 bölgeye ayırarak her bölgede hayvan rehabilitasyon merkezleri ve tedavi üniteleri kurmak olduğunu söyledi. Bu merkezlerde kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak. Özdemir, "Bu yapılandırma sayesinde daha sağlıklı ve hızlı hizmet sunacağız" dedi.

Eylem planında neler var?

Eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar şunları içeriyor:

Paydaşlarla ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi.

Sahipsiz köpek popülasyonunun yönetilmesine yönelik stratejiler.

Taktiksel şehircilik çözüm atölyeleri.

Dijital altyapının iyileştirilmesi ve güncel kayıtların tutulması.

Bakımevi kapasite ve nitelik artışı.

Sahiplendirme çalışmalarına özel önem verilmesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin personel ve altyapısının iyileştirilmesi.

Saha araştırmaları ve risk azaltma çalışmaları.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bu kapsamlı eylem planı, şehirdeki sahipsiz köpeklerin durumunu iyileştirmek ve sağlıklı bir popülasyon yönetimi sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.