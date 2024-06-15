İzmir, Türkiye'nin önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olmasıyla birlikte uluslararası alanda da çeşitli destinasyonlara doğrudan uçuşlar sağlayan bir hub konumunda yer alıyor. İzmir’den yurt dışına aktarmasız uçuşlarda 68 Destinasyon, 41 Havayolu ve 35 Ülke bulunuyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB)’den en uzun uçuş, Helsinki ve Stockholm kesintisiz rotasıdır. Bu direkt uçuşlar yaklaşık 6 saat 5 dakika sürüyor. İşte İzmir'den yurt dışına aktarmasız gerçekleştirilen bazı direkt uçuşlar:

İzmir - Almanya (Frankfurt, Düsseldorf, Münih, Berlin, Stuttgart, Köln, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Dortmund, Bremen, Münster) İzmir - İngiltere (Londra,Manchester,Birmingham,Newcastle,Leeds) İzmir - Fransa (Paris, Lille, Lyon, Strasbourg,Marsiya) İzmir - Hollanda (Amsterdam, Eindhoven, Maastricht) İzmir - İsviçre (Zürih, Basel) İzmir - Avusturya (Viyana) İzmir - Belçika (Brüksel,Ostend,Liege) İzmir - Yunanistan (Atina, Selanik) İzmir - İspanya (Barselona, Madrid) İzmir - İtalya (Roma, Milano) İzmir - Rusya (Moskova, Saint-Petersburg) İzmir - Suudi Arabistan (Cidde, Medine) İzmir - Katar (Doha) İzmir - Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dabi) İzmir - Kuveyt (Kuveyt Şehri) İzmir - Ukrayna (Kiev) İzmir - Finlandiya (Helsinki) İzmir - Azerbaycan (Bakü) İzmir - Belarus (Minsk) İzmir - Bulgaristan (Sofya) İzmir - Çek Cumhuriyeti (Prag) İzmir - Danimarka (Kopenhag) İzmir - Irak (Bağdat) İzmir - İskoçya (Glasgow) İzmir - İran (Tahran, Tebriz) İzmir - İrlanda (Dublin) İzmir - İsrail (Tel- Aviv) İzmir - İsveç (Stockholm) İzmir - Litvanya (Vilnius) İzmir - Lübnan (Beyrut) İzmir - Kıbrıs (Lefkoşa) İzmir - Moldova (Kişinev) İzmir - Makedonya (Üsküp) İzmir - Norveç (Oslo) İzmir - Polonya (Varşova, Katovice, Poznan, Wroclaw) İzmir - Slovakya (Bratislava) İzmir - Ürdün (Amman) İzmir - Romanya (Bükreş)