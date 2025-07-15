İzmir’in 111 yıllık köklü kulübü Altay, futbol şubesini şirketleştirip mevcut yönetime mali destek sağlayan Vahdettin Heyal'a devretmek için son aşamaya girdi.

Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından daha önce kurulan Büyük Altay 1914 A.Ş'deki Başkan Yüksel Gürüz'ün oğlu Hakkı Görkem Gürüz üzerine olan hisselerin tamamının kendisine devredildiğini açıkladı.

Sicil tasdik işlemlerinin tamamlanacağını belirten Vahdettin Heyal, devir süreciyle ilgili de bilgi verdi. "Bundan sonraki süreç ise şu şekilde ilerleyecek" diyen Heyal, "Altay spor Kulübü yönetim kurulu, kulübün profesyonel yarışmacı haklarını mevcut borcu olan yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL karşılığında (yani borçlarına karşılık) Büyük Altay 1914 A.Ş’ye devretmek üzere karar alacak" dedi.

Heyal, "Bu kararla birlikte yatırımcı şirket önce Gençlik Spor Bakanlığı'na uygunluk için başvuru yapacak. Bakanlığın onayından sonra tescil için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurulacak. Tüm bu işlemlerden sonra Altay Spor Kulübü'nün profesyonel yarışmacı hakları kulübe geçecek. Tesis, kulüp binası ve kulübün diğer tüm haklarından faydalanmak üzere yatırımcı şirket ile Altay Spor Kulübü arasında ek bir kira ve hizmet protokolü yapılacak. Şirketleşmeden sonra, Altay Spor Kulübü Derneği mevcut yönetim kuruluyla kendi tüzük ve dernekler yasasının belirlediği kanunlar çerçevesinde yönetilirken, yatırımcı şirket ise profesyonel bir şirket yönetimiyle günümüz futbol endüstrisi ve ekonomik şartlar ve kurallara göre yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.