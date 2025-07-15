Kemalpaşa’da 2026 yılı için belirlenen rayiç bedeller, ilçedeki muhtarların sert tepkisine neden oldu. Kemalpaşa merkez, belde mahalleleri ve özellikle köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde fahiş artışlar muhtarları isyan ettirdi. Dereköy, Cumalı ve Çınarköy muhtarları, rayiç bedel belirleme sürecinin adaletsiz yapıldığını belirterek hem Kemalpaşa Belediyesi’ne hem de Muhtarlar Derneği yönetimine sert eleştiriler yöneltti. 49 Mahallesi bulunan Kemalpaşa’da 34 Mahalle Muhtarının 2026 yılı için takdir edilen rayiç bedellere itiraz ettiği öğrenildi.

"Mahalle statüsündeyiz ama köy gibiyiz"

Dereköy Muhtarı Hüseyin Kanlı, 2026 rayiç bedellerinin belirlenme yöntemine tepki gösterdi. Daha önceki dönemlerde tüm muhtarların meclis salonuna çağrılarak birlikte kararlar alındığını belirten Kanlı, “Bu yıl muhtar gruplar halinde ve sonrasında tek tek çağrıldı, bireysel olarak görüşmeye alındı. Yeni seçilen birçok muhtar neye imza attığını ve neye itiraz edeceğini bile bilmiyor. Ben ise köyümün cadde ve sokakları için ayrı ayrı belirlenen rayiçleri kabul etmiyorum. Dereköy, Kemalpaşa merkezinden çok uzak bir noktada. Hâlâ hafta sonu ulaşımı bile yok. Birçok köy için rayiç 1.000 TL olarak belirlenmişken, benim köyümde bu rakamlar tutarsız şekilde ayrıştırıldı.” dedi. Kemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Aşağı yenmiş Köyü Muhtarı Doğan Karayı’da eleştiren Kanlı, “Ben Doğan Başkana ifade ettim. Bu bedeller yüksek. Halk rahatsız ve bizlere sarıyor. Buna bir çözüm bulmak gerektiğini söyledim. Kendisi, o zaman vatandaş gitsin, kendileri itiraz etsin gibi bir ifadede bulundu. Vatandaşın durumu zaten ortada ve bizleri seçmelerinin de bir sebebi var neticede. Doğan Başkanın bu konuda geri adım atmasını ve ilgisiz kalmasını ben uygun bulmuyorum. Eğer Dernek Başkanıysan bu konunda en önde Doğan Başkanın olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Muhtarlara danışılmadan karar alındı"

Yeni seçilen, Cumalı Mahallesi Muhtarı İsmail Tuna da, rayiç değer belirleme sürecinin şeffaflıktan uzak olduğunu belirtti. Tuna, "Komisyona muhtarların gruplar halinde alınması ve daha sonra, tek tek imzaya çağırılmasını doğru bulmuyorum. Oysa geçmiş yıllarda tüm muhtarlar birlikte değerlendirme yapmışlar. Yeni muhtarlar süreci bile tanımıyor. Bu nedenle belirlenen rakamların adil olduğunu düşünmüyoruz. Tekrar tüm muhtarların katılacağı bir toplantı yapılmalı ve rakamlar gözden geçirilmeli.” ifadelerini kullandı.

"Belediyeye güvenim kalmadı"

Çınarköy Muhtarı Yusuf Yağmur ise hem Kemalpaşa Belediyesi’ne hem de Muhtarlar Derneği’ne tepki gösterdi. “Komisyonda köy içi için 5.000 TL önerdim, 12.000 TL yapılmış. Yeni açılacak bir yer için 12.000 TL konuşmuştuk, 25.000 TL olarak ilan edilmiş. Bu kararlar bizim önerilerimiz dikkate alınmadan alınmış. Muhatabımız kalmadı. Belediye başkanını aradım, muhasebe müdürüne yönlendirdi; o da izinde çıktı. Bu süreç güvenimi sarstı. Biz komisyonda ne konuşulduysa onun kabul görmesini istiyoruz. Ayrıca Muhtarlar Derneği Başkanı Doğan Kara’nın bu konuda sessiz kalmasını da kabul etmiyoruz. Gerekirse yeni bir başkan seçilmesi için adım atacağız.” dedi.

Kaymakamlığa Başvuru Yapıldı

Tüm bu gelişmelerin ardından muhtarlar, dün Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile görüşerek durumu iletti. Rayiç bedellere ilişkin itiraz dilekçelerini Kaymakamlık aracılığıyla Kemalpaşa Belediyesi’ne sundular. Muhtarlar, itirazlarının dikkate alınmasını ve rayiç bedel belirleme sürecinin yeniden, tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılmasını talep ediyor.