İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım ve ekonomik destek projeleri kapsamında Kent Lokantaları zincirinin beşincisini Aliağa’da açtı. Başkan Cemil Tugay, açılışta yaptığı konuşmada, tanzim satış mağazaları modelinin yakın zamanda devreye gireceğini de duyurdu.

Aliağa’ya yeni bir Kent Lokantası ve tanzim satış mağazaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kısa sürede hayata geçirdiği Kent Lokantaları zinciri, beşinci şubesini Aliağa’da açtı. Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde açılan lokantanın açılışında konuşan Başkan Tugay, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için sundukları bu hizmetin önemine değindi. Kent Lokantası’nda sunulan uygun fiyatlı yemekler, İzmirlilere sağlıklı ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Başkan Tugay ayrıca, yakın zamanda tanzim satış mağazalarının da hizmete gireceğini belirterek, bu hizmetlerle halkın ekonomik açıdan daha rahatlayacağını söyledi.

Başkan Tugay: "Halkın yanındayız"

Açılışta konuşan Başkan Tugay, “Kent Lokantaları ve Halk Ekmek büfeleri, vatandaşlarımızın ekonomik koşullarda daha rahat edebilmesi için sunduğumuz önemli hizmetlerden sadece ikisi. Halk Ekmek’te uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi de tanzim satış mağazalarını açıyoruz,” dedi. Tugay, ülke genelindeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Gönül isterdi ki halkımız bu tür yardımlara ihtiyaç duymasın. Ancak bizleri bu hizmetlere mecbur bırakanlar, bugün bu ortamı yaratanlardır. Bizim dileğimiz, Türkiye'nin her bireyinin yardım almadığı bir ülke olmamızdır,” şeklinde konuştu.

Aliağa’da yeni bir dönem başlıyor

Başkan Tugay, Aliağa’nın ihtiyaçlarını bildiklerini ve bu ihtiyaçları karşılamak için en kısa sürede harekete geçeceklerini belirterek, “Aliağa için önemli projelerimiz var ve bunları bir bir hayata geçireceğiz. İzmir’in her köşesinde aynı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Her insan bizim için değerli,” diyerek ilçeye hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılışın ardından Başkan Tugay, Aliağa’daki esnafı ziyaret ederek, sokaktaki vatandaşlarla sohbet etti.

Sağlıklı ve uygun fiyatlı menü seçenekleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları, özellikle ekonomik kriz ortamında vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek seçeneklerine ulaşmasını sağlıyor. İzmir genelinde hizmet veren Kent Lokantaları, Kemeraltı Çarşısı, Çiğli, Karabağlar ve Menemen gibi çeşitli noktalarda faaliyet gösteriyor. Aliağa’daki Kent Lokantası ise hafta içi 11:30’dan itibaren hizmet verecek ve menüsünde dört çeşit yemek 50 TL’den sunulacak.