Kadifekale Yaşatma ve Kalkındırma Derneği'nin Genel Kurul Toplantısı, tarihi Kadifekale Sur içi çay bahçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Danışmanı Hüseyin Han, CHP Konak Meclis Üyeleri Abdullah Siyahkoç ve Murat Yıldız gibi önemli isimlerin yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çelenk göndererek destek verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise başka bir program nedeniyle katılamadı, ancak bir mesaj göndererek herkese selamlarını iletti.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bülent Korkmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Kadifekale’nin tarihi önemine dikkat çekildi. Yapılan oylama sonucunda, İzmir Basın Yayın Derneği Başkanı Salih Erkek oybirliğiyle Kadifekale Yaşatma ve Kalkındırma Derneği Başkanı seçildi.

Erkek, konuşmasında Kadifekale’nin İzmir ve dünya için taşıdığı önemi vurguladı ve bölgenin yeniden canlandırılması için yeni projeler başlatacaklarını açıkladı. Özellikle Kadifekale Teleferik Projesi’ne dikkat çekerek, bu projeyi hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını belirten Erkek, şunları söyledi:

“Birileri çıksın ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım, Konak Belediye Başkanıyım, İzmir Milletvekiliyim, Bakanıyım, İl Başkanıyım, Ticaret Odası, tabiki Ekrem Demirtaş hariç, Sanayi Odası, Esnaf Birliği Başkanıyım, iş adamıyım veya Valiyim.. Kendilerine dönüp sorsunlar ben Kadifekale için ne yaptım diye. Yurdumuzda emsali olmayan, atıl durumda olan, ayyaşların, hapçıların, çakalların mekânı haline gelen tarihi bölgemiz olan Kadifekale’yi yeniden İzmir’imize yurduma kazandırma şerefine, geçmiş Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, şahsım, yönetim kurulu üyeleri ve rahmetli Hacı Naim Bedir kanaat önderleri sayesinde Kadifekale’yi yeniden İzmir’imize kazandırdık.”

Erkek, Kadifekale’nin hak ettiği değeri bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Kadifekale Festivali bölgeyi daha cazip hâle getirilebilir"

Toplantıya katılan Kadifekale Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Erkan Sevinç ise Kadifekale Festivali önerisinde bulunarak, bölgenin daha cazip hale getirilmesi ve gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, altı dünya ve dokuz Türkiye şampiyonluğu bulunan kick boks sporcusu Cesur Turgay da Salih Erkek'e destek vereceklerini belirtti.

"Kampta" filminin yapımcısı Ali Ceylan ve oyuncu Sait Demirel de toplantıya katılarak, Kadifekale'ye desteklerini ifade ettiler.

Toplantı, Kadifekale’nin hak ettiği değeri bulması için tüm kesimlerin iş birliği içinde çalışması gerektiği mesajıyla sona erdi.

Kadifekale

Rivayete göre Doğu Seferi sırasında Smirni'ye gelen İskender, Pagos Tepesi'nde avlanırken uyuyakalır ve bir rüya görür. Rüyasında kendisine şehri bu tepenin eteklerine taşıması gerektiği söylenir. Taşınma süreci İskender'in ölümünden sonra, sırasıyla I. Antigonos Monophtalmos ve Lisimahos'un yönetiminde MÖ 4. yüzyılın sonu ile MÖ 3. yüzyılın başında gerçekleşir.

Kaledeki ilk surların da bu dönemde inşa edildiği biliniyor.

13. yüzyılda III. İoannis döneminde kale surları onarılırken kale içinde sarnıç, kilise ve manastır inşa edildi.

15. yüzyılda I. Mehmed tarafından yıktırılan surlar, II. Mehmed zamanında tekrar onarıldı.

Türklerin eline geçtikten sonra kaledeki kilise camiye dönüştürüldü.

18. yüzyıl itibarıyla kale harap bir duruma geldi ve işlevini yitirdi.

2010'ların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel yenileme projesi ile kalenin güney surları önünde yer alan binalar yıkıldı.

2015'te kale surları yenilendi ve ışıklandırıldı.

Bir yıl sonra sarnıç ve mescit restore edildi.

Temmuz 2019'dan itibaren kale içerisinde her hafta üretici pazarı kurulmaya başladı.

Kadifekale, 2020'de UNESCO tarafından "İzmir Tarihî Liman Kenti" adıyla oluşturulan miras alanının bir parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.