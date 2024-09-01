



Motosiklet tutkunları Babadağ’da buluştu

Babadağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Denizli Motofest 2024, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalin ikinci gününde, Babadağ’ın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen ilçe turu, katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Motosikletçiler, ilçeyi keşfederken, Babadağ’ın eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Başkan Kumral’dan katılımcılara teşekkür

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, festival alanında toplanan katılımcıları İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter, Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, İlçe Başkanı Fatih Karakurt ve meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Başkan Kumral, festivalin motosiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, etkinliğe yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Müzik ve eğlence dolu bir akşam

Festival alanında düzenlenen Dj performansı ve Grup Kasamam konseri, katılımcılara müzik dolu bir akşam sundu. Başkan Kumral, motosiklet tutkunlarıyla birlikte konseri izleyerek coşkuya ortak oldu. Denizli Motofest’in mükemmel bir buluşma ortamı sunduğunu belirten Başkan Kumral, festivalin farklı etkinliklerle devam edeceğini açıkladı.

Yoğun katılım ve destek

Denizli Motofest’e katılan tüm motosiklet tutkunlarına ve destek veren herkese teşekkür eden Başkan Kumral, özellikle BASİAD Başkanı Doğan Değirmeni ve yönetimine de ayrıca teşekkürlerini iletti. Festival, hem motosiklet tutkusunu hem de müzik coşkusunu bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.