Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için İzmir’de eşsiz bir alternatif: Değirmendere Köyü. Menderes ilçesine bağlı bu şirin köy, özellikle Malta Şelalesi ve etrafındaki doğal su havuzlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi haline geldi. Şelaleden dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzlar, yazın serinlemek isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

Malta Şelalesi: Doğanın kalbinde serinlik

Malta Şelalesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen suyu ve çevresindeki yemyeşil manzarasıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Doğal su birikintileri, yaz sıcaklarında serinlemek için gelen ziyaretçilere adeta doğal bir yüzme havuzu sunuyor. Bölge, tesisleşmeden uzak olduğu için saf doğa deneyimi yaşamak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak rotalar

Şelalenin çevresi, çam ağaçlarıyla kaplı yürüyüş rotaları ve bol oksijenli havasıyla doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için oldukça elverişli. Her köşesi fotoğraflık manzaralarla dolu olan bölge, doğa ve fotoğraf tutkunları için de bir cennet niteliğinde.

Tahtalı Barajı’nda gün batımı keyfi

Şelaleye oldukça yakın olan Tahtalı Barajı ise gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla meşhur. Baraj çevresi, yürüyüş yapmak ve piknik yapmak isteyenler için de ideal bir alan. Sabahın erken saatlerinde güneşi selamlamak ya da akşamüzeri huzurlu bir gün batımı izlemek isteyenler için birebir.

Tesis yok, huzur var

Doğal yapısı korunmuş olan Malta Şelalesi çevresinde herhangi bir tesis bulunmuyor. Bu nedenle bölgeye gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri yanlarında getirmeleri gerekiyor. Ne tuvalet ne de duş imkânı olan alanda tamamen doğayla baş başa kalmak mümkün.

Tarih ve lezzet de bu köyde

Değirmendere sadece doğasıyla değil, tarihiyle de dikkat çekiyor. Antik İyon şehri Kolophon kalıntıları, tarih meraklıları için ilgi çekici bir nokta. Aynı zamanda köyde, Ege mutfağının eşsiz tatlarını deneyimlemek mümkün. Zeytinyağlılar, ev yapımı reçeller, köy sebzeleri ve geleneksel tariflerle hazırlanan yemekler, köyün sunduğu diğer güzelliklerden.

İzmir’e sadece 45 kilometre

İzmir şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Değirmendere Köyü’ne ulaşım oldukça kolay. Özel araçla Menderes ilçesine ulaşıp tabelaları takip ederek köye varılabiliyor. Toplu taşıma kullanmak isteyenler içinse İzmir Otogarı’ndan veya şehir merkezinden Menderes yönüne otobüsle gidip, ardından minibüsle Değirmendere’ye ulaşmak mümkün.

Keşfedilmeyi bekleyen doğal bir hazine

Değirmendere Köyü ve Malta Şelalesi, hem kısa hafta sonu kaçamakları hem de doğayla baş başa uzun bir gün geçirmek isteyenler için eşsiz bir rota. Görenlerin “bir daha denize gitmeye gerek yok” dediği bu saklı cennet, İzmir’in en özel doğal destinasyonları arasında hızla yükseliyor.