Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medyadaki hareketleriyle dikkat çekti. Daha önce birçok kez ayrılık söylentileriyle gündeme gelen çift, bu kez Instagram hesaplarındaki tüm ortak fotoğraflarını kaldırdı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile birlikte paylaştığı fotoğrafları tek tek sildi. Kısa süre sonra iş insanı Hakan Sabancı da aynı adımı atarak tüm paylaşımları kaldırdı. Bu hareket, takipçileri arasında “Çift ayrıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Daha önceki ayrılık iddialarını defalarca yalanlayan ikili, özellikle Hande Erçel’in Barış Arduç ile rol aldığı projelerin ardından çıkan söylentilere rağmen ilişkilerini sürdürdüklerini açıklamıştı. Ancak son sosyal medya hamleleri, çiftin sessizliğini korumasıyla birlikte yeni tartışmalara yol açtı.

Henüz Hande Erçel veya Hakan Sabancı’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Magazin takipçileri, çiftin kararını ve ilişkilerinin akıbetini merakla bekliyor.