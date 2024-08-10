Tekneler ve ağlar hazır: Sezona umutla başlıyorlar

15 Nisan’da başlayan av yasağı süresince İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınağı adeta bir çalışma alanına dönüştü. Balıkçılar, teknelerinin bakımını tamamlayıp, yırtılan ağlarını onararak sezona hazırlanıyor. Ağlarını dikkatle teknelere yükleyen balıkçılar, av yasağının sona ereceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Ege Bölgesi Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy, balıkçıların çoğunun teknelerinin kara bakımlarını yaptığını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu sezon için de büyük ümitlerle hazırlıklarımızı yaptık. Teknelerin bakımı, onarımı ve ağların bakımı tamamlandı. Ancak, masraflar yüksek, gelirler belirsiz. Yine de umudumuz büyük, inşallah rastgele olur,” dedi.

Ege’de sardalya ve hamsi bolluğu beklentisi

Bu sezon denizden umutlu olduklarını belirten Aksoy, “Karadeniz’de bu yıl palamut balığının bol olacağına dair işaretler var. Ege’de de sardalya ve hamsi açısından iyi bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu bolluktan faydalanmasını umuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’e açılacak tekneler de hazır

Balıkçıların yoğun bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Aksoy, tersanede bakımı yapılan 10 balıkçının da 15 Ağustos’a kadar denize ineceğini belirtti. “Tekneler, personelini alıp Güzelbahçe Limanı’ndan Ege’ye açılacak. Ayrıca Karadeniz’e palamut avına gidecek teknelerimiz de var. Masraflar yüksek olduğu için balıkçılar gitmek istemiyor, ancak ben gitmelerini öneriyorum. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin,” dedi.

Ağ tamiri ve tekne bakımı: Zor bir sürecin ardından

Yeni sezon için ağ tamiri yapan balıkçı Barış Demirel, yapılan hazırlıkların zorluklarından bahsederek, “Yunus balıkları balığın biriktiği yere saldırıp ağları kopartıyor. Biz de bu hasarları tamir ediyoruz. Bu hazırlıklar sezon biter bitmez başlıyor ve Eylül’e kadar devam ediyor,” dedi. Bereketli bir sezon umduklarını belirten Demirel, geçen sene emeklerinin karşılığını alamadıklarını, ancak bu sezon daha iyi bir yıl beklediklerini ifade etti.

Masraflar yükseldi, beklentiler arttı

Tekne sahibi Rıfat Karaçalı ise masrafların arttığını ve balık fiyatlarının da artması gerektiğini dile getirdi. “Ağ bakımları, tekne onarım ve bakımları, personel ayarlamaları gibi tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak, geçen sene personel maaşları 25-30 bin TL arasında değişiyordu, bu yıl 50-60 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu durum bizi zorluyor. Sezonun iyi geçmesini ve fiyatların da buna uygun olmasını istiyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon olur,” dedi.

Yeni sezon umutlarla başlıyor

İzmir’in balıkçıları, zorlu bir hazırlık döneminin ardından denize açılmak için gün sayıyor. "Vira Bismillah" diyerek teknelerini denize indiren balıkçılar, bu sezonun bereketli geçmesi için umutla bekliyor. Balıkçılar, tüm zorluklara rağmen denizden dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar.