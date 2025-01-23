İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliği çalışmalarıyla kentteki yolları yeniliyor. 2025 yılı için hedeflenen 1 milyon ton asfalt serimi ile 14 ilçede asfalt dökme ve yama çalışmaları yapılıyor.

40 uygulama ekibi sahada görev alıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 40 uygulama ekibi ile günde yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt dökülerek yollar yenileniyor. Ekipler, belirlenen bölgelerde asfalt serimi ve onarım işlemlerini hızla gerçekleştiriyor.

Asfalt serimi çalışmaları devam ediyor

Ocak ayında başlayan çalışmalarla, Karşıyaka Cevdet Bilsay Caddesi, Buca Zeki Toker Caddesi, Konak Akdeniz Mahallesi, Urla Sıra Kuşçular Sokak gibi önemli arterlerde asfalt serimi yapılırken, diğer ilçelerde ise yama çalışmaları sürdürülüyor.

2025'te 1 milyon ton asfalt serimi planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, 2025 yılında 1 milyon ton asfalt dökme hedefiyle çalışmaların devam ettiğini ve tüm imkanların seferber edilerek yolların yenilendiğini belirtti.