İzmir Emlakçılar Odası dijital CRM ve eğitim sistemini hizmete alarak gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşüm başlattı. Yeni platform, emlak danışmanları ile vatandaşlar arasında güvenli, hızlı ve şeffaf işlem süreci yaratmayı hedefliyor.

Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, lansman toplantısında sistemin yıllardır süregelen veri kaybı sorununu ortadan kaldıracağını söyledi.

“Emlakçılar alıcı ve satıcı bilgilerini kâğıtlarda tutuyordu ve bu veriler kayboluyordu. Artık tüm bilgiler tek dijital havuzda toplanacak. 5 bin 500 emlakçıyı aynı sistemde bir araya getirdik. Yapay zekâ uygun eşleşmeleri bularak satış sürecini hızlandıracak.”

Sistem sayesinde farklı ilçelerde çalışan emlakçılar tek platform altında buluşacak.

“Bergama’da çalışan bir danışman, Tire ya da Ödemiş’teki meslektaşıyla ortak çalışabilecek. Bir mülk tüm İzmir’e pazarlanabilecek.” dedi.

Yeni sistem satışın her adımını kayıt altına alacak.

Sözleşme, işlem takibi ve onay mekanizmasıyla olası anlaşmazlıklarda Oda garantör olacak.

Vatandaşlar için fiyat karmaşasının da sona ereceği belirtiliyor.

Gerçek piyasa verileri kayıt altına alındıkça fiyatların şeffaflaşacağı ifade edildi.

Türkiye’de ilk, hedef ülke geneline yaymak

Bu yapının Türkiye’de ilk kez hayata geçtiğini belirten Güleroğlu, eksiklerin kısa sürede giderileceğini ve sistemin tüm ülkede kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

Eğitimler başlıyor: 5 Kasım’da ilk ders

Yeni CRM altyapısıyla birlikte emlakçılar için eğitim programı da geliştirildi.

• Satış ve pazarlama teknikleri

• Dijitalleşme

• Ofis yönetimi

Eğitimlerin 5 Kasım’da, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 4. katında başlayacağı açıklandı.