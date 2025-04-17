İzmirliler Kitaba Doyacak İzki̇tap 5 Tüm Detaylarıyla Yayında

İzmir Kitap Fuarı, bu yıl 18-27 Nisan tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. İZKİTAP-5 kapsamında imza günleri, söyleşiler ve yüzlerce kültürel etkinlik kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik takvimi ve detaylı programa www.kitapizmir.com adresinden ulaşılabilecek.

600’e yakın etkinlikle Kültürpark’ta edebiyat ziyafeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık tarafından organize edilen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kültür ve edebiyat dolu bir atmosfer sunacak.

Fuar alanında yerli ve yabancı yazarların katılacağı 600’ün üzerinde etkinlik, imza günleri ve söyleşiler düzenlenecek. Kitap tutkunları, program detaylarına kitapizmir.com üzerinden erişebilecek.

Tüm program kitapizmir.com’da yayında

Fuar süresince gerçekleşecek tüm imza günleri, yazar söyleşileri ve etkinlik takvimi günlük olarak yayımlandı.

Kitapseverler, www.kitapizmir.com adresinde:

Günlük etkinlik listelerine

Katılımcı yayınevlerine

Onur konuklarına

Haritalı ulaşım bilgilerine

Geçmiş fuar arşivlerine ulaşabilecek.

Girişler ve tüm etkinlikler ücretsiz

Kültürpark’ın ulaşım kolaylığı ve geniş açık alan avantajı sayesinde fuara 10 binlerce kişinin katılması bekleniyor. Girişlerin ve tüm etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğu fuar, İzmir’de bahar aylarında kültürle iç içe bir atmosfer yaratacak.