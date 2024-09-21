Türk spor basınının önde gelen isimlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında aramızdan ayrıldı. 1980'li yıllardan itibaren Milliyet gazetesinde spor yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Güven, kendine özgü üslubu ve keskin analizleriyle tanınıyordu.

Nerede toprağa verilecek?

Ercan Güven'in cenazesi, 23 Eylül Pazartesi günü Sakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak ve ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ercan Güven, yazdığı makaleler ve yorumlarıyla Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş, spor tutkunları arasında saygın bir yer edinmiştir. Onun kaybı, sadece ailesi değil, tüm spor camiası için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

Cenaze, Sakirin Camii'nde düzenlenecek olup, tüm sevenlerinin katılımına açık olduğu bildirildi.

Güven'in hatırası, yazdığı eserlerle ve bıraktığı iz bırakan analizleriyle yaşamaya devam edecek.