İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'da yapımına devam ettiği Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı projesinde sona yaklaşıldığını duyurdu. Projenin deniz deşarj hattı imalatları tamamlanırken, terfi merkezi inşaatının yüzde 90'ının bittiği bildirildi.

Proje, Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suların, sahil bandının 1 kilometre açığına verilmesini sağlayarak bölgedeki deniz suyu kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Mavi Bayraklı plajlar için önemli bir adım

İZSU Genel Müdürlüğü 3. Bölge İşletmeler Daire Başkanı Tarık Ada, projede sona gelindiğini belirterek, "Seferihisar Akarca’da deniz seviyesinin dere kotunun üzerinde kalması, durağan suyun olumsuz etkilerine yol açıyordu. Bu nedenle projemizi başlattık. Projenin yüzde 85’i tamamlandı; karadan 1.5 kilometre, denizden ise 1 kilometre uzunluğundaki iletim hatları bitirildi. Ekim ayı sonunda tesisin hizmete girmesini bekliyoruz. Proje tamamlandığında Akarca koyu ve çevresindeki kıyı bandında su kalitesinde önemli bir iyileşme sağlanacak. Böylece mavi bayraklı plaj sayımız da artacak" dedi.