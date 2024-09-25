İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 25 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA YÜKSEKKÖY 25.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. TİRE YENİ 25.09.2024 saat 09:30 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. URLA ŞİRİNKENT, KALABAK, YENİCE, ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY 25.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.