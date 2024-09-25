Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgal sorunuyla mücadele çalışmaları kapsamında Donanmacı Mahallesi’ndeki Kilise Sokak olarak bilinen bölgede geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. İkinci el eşya mağazalarının yoğun olarak bulunduğu 1728, 1729, 1730 ve 1735 numaralı sokaklarda yapılan kontrollerde, işletmelerin kaldırım ve yol işgali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

11 işletmeye ceza

Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 11 işletmeye ceza kesildi. Üç işletmeye ise yasal prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle kapatma işlemi uygulandı. Denetimler kapsamında, bölgedeki tüm iş yerlerine kaldırım ve yol işgali yapmamaları, ürün indirip bindirme işlemlerini trafiğin az yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirmeleri yönünde uyarı tebligatları verildi.

"Kurallara uyalım, düzeni koruyalım" mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kent içi disiplini bozan unsurlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerimizi sıklaştırdık. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın desteğiyle daha düzenli bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen kurallara uyalım, kent düzenini birlikte koruyalım” dedi.