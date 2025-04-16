İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü (İZVET) Başkanı Tolga Murat Özdemir, masa tenisinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığa da büyük katkı sunduğunu belirtti. Özdemir, “35 yaşından sonra masa tenisine başlandığında Alzheimer hastalığına yakalanma riski neredeyse sıfıra iniyor” dedi.

Masa tenisiyle aktif ve sağlıklı yaşam

İZVET, her yaştan bireyi masa tenisine teşvik ederek sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam tarzını benimsemeye davet ediyor. 20 yılı aşkın deneyimiyle kulüp, masa tenisinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalar yürütüyor.

Kulüp Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Masa tenisi hem fiziksel hem zihinsel açıdan bireyi dinç tutar. Bilimsel veriler, düzenli masa tenisi oynayan bireylerde Alzheimer riskinin büyük ölçüde azaldığını gösteriyor” dedi.

Uluslararası standartlarda spor salonu

İZVET, İzmir’de masa tenisine gönül verenlerin buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Kulüp çatısı altında yıl boyunca düzenlenen turnuvalar, özel gün etkinlikleri ve antrenmanlarla masa tenisi kültürü yaygınlaştırılıyor. Özdemir, kulüp salonlarında uluslararası standartlara uygun 15 masa bulunduğunu, bu salonların tüm yaş gruplarına açık olduğunu ifade etti.

“Refleks, dikkat ve sosyalleşme gelişiyor”

Kulüp Koordinatörü Aynur Özdemir, masa tenisinin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde olumlu etkiler yarattığını söyledi. “Refleksleri geliştiriyor, dikkat süresini artırıyor ve sosyal etkileşimi destekliyor. Hem beden hem zihin için güçlü bir spor dalı” ifadelerini kullandı.

“40 yıl sonra döndüm, farkı hissediyorum”

İZVET üyesi Nilgün Akdoğan, uzun yıllar sonra masa tenisine yeniden başladığını belirtti: “Kendimi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorum. Özellikle kadınlara öneriyorum, masa tenisi fark yaratıyor.”

Yeniçağ Ecza Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dökmeci ise masa tenisinin karar verme, odaklanma ve refleks geliştirme konularında etkili olduğunu vurguladı.

“Çocuklar zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor”

İZVET Genel Sekreteri Zafer Yıldırım, masa tenisi sporunun çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Spor sayesinde çocuklar hem sağlıklı bir şekilde gelişiyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor” dedi.