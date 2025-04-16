İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunu olan güzel şarkıcı Pınar Yıldız, 3 yıl Amerika'da sahne aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Sahne ve single çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Pınar Yıldız önceki gün sözleri Sibel Algan'a, müziği Stephan Saban'a ait, aranjesini Sakiler Serkan Balkan’ın üstlendiği "Tamam Pampa" adlı rengarenk kıpır kıpır bir yaz şarkısı yayınlandı. Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Pınar Yıldız aynı zamanda bir iyilik elçisi. Öğrencileri ve müzisyen arkadaşlarıyla birlikte, gönüllü olarak huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumunda konserler veren Pınar Yıldız'ın hayalide, Yıldız Tatil Köyü adında yaşlı ve hayvan bakım evi inşa etmek.