Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Manisa'da 25 Nisan Cuma günü için kuyumcu ve serbest piyasa altın fiyatları belli oldu. Gram altından çeyrek altına, ziynet ve Cumhuriyet sikkelerine kadar işte güncel fiyatlar...

Küresel altın piyasasındaki dalgalanmalar iç piyasada etkili olmaya devam ederken, Manisa’da altın yatırımcıları ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar, güncel fiyatları merak ediyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla Manisa’da kuyumcu ve serbest piyasada işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları netleşti.

Manisa kuyumcu altın fiyatları (25 Nisan 2025 - Cuma)

Altın Türü Miktar Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram külçe 4101,86 4154,76 22 Ayar Bilezik 1 gram 3749,00 3949,74 Çeyrek Altın (2025) 1,754 gram (22 Ayar) 6719,00 6787,00 Çeyrek Altın (Eski) 1,754 gram (22 Ayar) 6709,00 6777,00 Yarım Ziynet Altın 3,508 gram (22 Ayar) 13439,00 13555,00 Tam Ziynet Altın 7,016 gram (22 Ayar) 26795,00 27006,00 Gremse Ziynet Altın 17,540 gram (22 Ayar) 66575,00 67567,00

Cumhuriyet sikkeleri (Manisa Kuyumcular Odası Verisi)

Sikke Türü Miktar Alış (TL) Satış (TL) Ata Altın 7,216 gram (22 Ayar) 27509,00 27705,00 Ata 5’li 36,08 gram (22 Ayar) 137029,00 138164,00

Manisa serbest piyasa altın fiyatları (25 Nisan 2025)

Altın Türü Miktar Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram külçe 4047,61 4067,95 22 Ayar Bilezik 1 gram 3707,61 —

Piyasa notu

Manisa’da altın fiyatları, hem kuyumculardaki önerilen tarifeye hem de serbest piyasadaki işlem hacmine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Altının ons fiyatında ve döviz kurlarında yaşanan değişim, yerel fiyatlara doğrudan yansıyor.