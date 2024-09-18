Japonya’da 100 yaş ve üzeri nüfus, düşük doğum oranları ve azalan genç nüfusla mücadele eden ülkede yeni bir rekora imza attı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre, 100 yaşını aşan kişilerin sayısı 54 yıl üst üste artarak Eylül ayı itibariyle 95 bin 119’a yükseldi. Bu yaş grubunun yüzde 83’ü, yani 83 bin 958 kişi kadınlardan oluşurken, erkekler ise 11 bin 161 kişiyle yüzde 17'lik bir kısmı oluşturuyor.

Ülkede yaşam süresi de yükseldi

Geçen yıla göre 100 yaşını geçenlerin sayısında 2 bin 980 kişilik bir artış kaydedildi. Ülkede ortalama yaşam süresi de yükseldi; kadınlar için 87,14 yıla, erkekler için ise 81,09 yıla çıktı. Bu rakamlar, üç yıl aradan sonra ilk kez artış gösterdi.

Japonya’nın en yaşlı erkeği 110 yaşındaki Kiyotaka Mizuno, en yaşlı kadını ise aynı zamanda dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan 116 yaşındaki Tomiko Itooka oldu. 1963’te yalnızca 153 olan 100 yaş ve üzeri nüfus, 1981’de bin kişiye, 1998’de ise 10 bin kişiye ulaşmıştı. Tıp endüstrisindeki gelişmeler ve bakım hizmetlerindeki ilerlemeler, Japonya’da yaşam sürelerinin düzenli olarak artmasına katkı sağlıyor.