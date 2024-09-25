Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Mimar Sinan İlkokulu bahçesindeki çam ağacına tırmanan bir kedi, çıktığı yerden inemeyince okul öğrencileri tarafından fark edildi. Kedinin zor durumda olduğunu gören öğrenciler, vakit kaybetmeden öğretmenleri ve okul idarecilerine haber verdi. Olayı öğrenen okul yönetimi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Öğrencilerin duyarlılığı olayı hızlandırdı

Öğrencilerin dikkati sayesinde başlayan bu kurtarma operasyonu, Sarıgöl İtfaiyesi ekiplerinin hızla müdahalesiyle sonuçlandı. Merdivenli itfaiye aracıyla olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yüksek çam ağacından dikkatli bir şekilde indirdi. Kurtarılan kediye öğrenciler büyük ilgi gösterdi ve ona su ile yiyecek vererek bakımını üstlendi.

Öğretmenler sürece destek oldu

Mimar Sinan İlkokulu öğretmenlerinden Osman Demirtaş, öğrencilerin gösterdiği dikkatin önemine vurgu yaparak, “Öğrencilerimiz kediyi fark edince hemen bana haber verdiler. Durumu okul müdürümüz Adem Çelik’e bildirdim ve ardından itfaiyeye haber verdik. Ekipler hızlıca olay yerine geldi ve kediyi sağ salim indirdiler. Çocuklarımızın hayvanlara olan duyarlılığı, bu güzel olayla bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.