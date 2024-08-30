Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dipevler köyünde kaçak sigara satışı yapıldığına dair gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Ö.Ü.'nün adresine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, sigaraların yasa dışı yollarla temin edildiği ve satışı yapıldığı belirlendi.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli Ö.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.