İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde yaşanan bir olay, mahremiyet kuralları ve hasta hakları konusunda tartışmaları gündeme getirdi. Bir genç kadın, muayene sırasında babasının yanında olmasını istemesine rağmen, mahremiyet kuralları gerekçe gösterilerek bu talebin reddedilmesi üzerine sert tepki gösterdi.

Mahremiyet kuralı tartışmaya yol açtı

Kadın doğum polikliniğinde muayene için bulunan genç kadın, babasının yanında bulunmasını istedi. Ancak hastane görevlileri, muayene odasında mahremiyet kurallarının uygulanması gerektiğini belirterek babasının içeri alınamayacağını söyledi.

Genç kadın tepki gösterdi

Durumu kabul etmeyen kadın, “Burası şeriatla mı yönetiliyor kardeşim, kadın-erkek ayıramazsınız. Kızını tedaviye getirmiş bir adam sizin neyinize bakacak?” diyerek duruma tepki gösterdi. Tartışma büyümeden görevlilerin durumu yatıştırmasıyla olay sona erdi.