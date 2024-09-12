Kadın Hastalıkları ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yetimalar, kadın sağlığı konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Kadınların jinekolojik muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Yetimalar, erken teşhisin önemine dikkat çekti. HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı koruyucu etkisinin de altını çizdi.

Jinekolojik takipte erken teşhisin önemi

Doç. Dr. Hakan Yetimalar, her kadının hayatı boyunca düzenli jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirterek, kadın sağlığında erken teşhisin hayati rol oynadığını ifade etti. Yetimalar, "Eğer bir kadın jinekolojik açıdan bir sıkıntı yaşıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. Erken tedavi, birçok hastalıkta olduğu gibi kadın hastalıklarında da hayat kurtarır" dedi.

HPV virüsü ve rahim ağzı kanseri

Yetimalar, HPV virüsünün rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne neden olabileceğini belirtti. Türkiye'de HPV kaynaklı kanser oranlarının giderek arttığını ifade eden Yetimalar, erken teşhis ve aşılamanın bu hastalıklarla mücadelede en etkili yöntem olduğunu vurguladı. "HPV olmadan serviks kanseri olmaz. Bu artık kesinleşmiş bir bilgi" diyen Yetimalar, HPV aşısının 9-13 yaş aralığında yapılması gerektiğini ve bu aşının ömür boyu koruma sağladığını dile getirdi.

Dikkat edilmesi gerekenler

Doç. Dr. Hakan Yetimalar, kadınların sadece rahatsızlık hissettiklerinde değil, düzenli olarak yılda bir kez jinekolojik muayene olmalarının önemini vurguladı. Akıntı, siğil veya benzeri şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Smear ve HPV testleri, kadın sağlığını korumanın anahtarıdır" diye aktardı.

Risk faktörlerinden uzak durmak şart

Yetimalar, kadın kanserlerinin önlenmesinde risk faktörlerinden uzak durmanın önemine değindi. Sigara kullanımı, obezite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve genetik faktörlerin kansere yol açabileceğini belirterek, "Özellikle ailede kanser öyküsü olan kadınların jinekolojik taramalarını aksatmaması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.