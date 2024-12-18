"Zuarchiv" adlı bir sosyal medya kullanıcısı, kadın ünlülerin erkek olarak doğmuş olsalardı nasıl görüneceklerini merak edenler için çarpıcı bir görsel içerik hazırladı.

Meryem Uzerli, Hadise, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin erkek halleri, izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Tasarımlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci'nin erkek halleri, ünlülerin kendisi tarafından bile beğenildi. Meryem Uzerli, erkek versiyonunu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Çok ilginç, beğendim!" diye yorum yaparak, takipçilerinin ilgisini topladı.

Yapay zekanın ortaya koyduğu bu projeyle ünlülerin hayranları, "Eğer erkek olsalardı nasıl görünebilirlerdi?" sorusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı buldu. Bu tür tasarımlar, sosyal medyada eğlenceli bir tartışma başlatırken, ünlüler ve takipçileri arasında keyifli bir etkileşim sağladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görseller, "Kadın ünlülerin erkek hallerinin de tıpkı kadın halleri gibi dikkat çekici ve özgün" yorumlarını beraberinde getirdi.