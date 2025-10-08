Çorum Sungurlu Adliyesi'nde rüşvet ve usulsüz işlem iddiaları kapsamında, aralarında Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı; bir kamu görevlisi maddi menfaat temin ederken suçüstü yakalandı.

Bir kamu görevlisi suçüstü yakalandı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu'nda görevli bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş hapis cezalarını erteleme veya usule aykırı kapatma karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda düzenlenen operasyonda, bir kamu görevlisi maddi menfaat temin ederken suçüstü yakalandı.

22 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da bulunduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar:

Zimmet

Rüşvet

İkna suretiyle irtikap

Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.