Hindistan'ın Jhansi kentinde bir pitbull cinsi köpek, bahçede oyun oynayan çocukları ölümcül bir kobra yılanından kurtararak internet fenomeni haline geldi. Jenny adındaki bu cesur köpek, olayla birlikte pitbull cinsine dair olumsuz algıyı da değiştirdi.

Olayın detayları

Shiv Ganesh Kolonisi'ndeki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, çocuklar oyun oynarken bahçeye bir Kral Kobra girdi. Çocukların çığlıklarını duyan Jenny, tasmasını kopararak yılandan korumak için hemen harekete geçti. Beş dakikalık çetin bir mücadele sonrası, Jenny yılanı etkisiz hale getirdi.

"O minnettarlığımızı kazandı"

Ev sahibi Punjab Singh, Jenny'nin daha önce de benzer kahramanlıklar yaptığını belirtti. Evin tarla yakınında olmasının sık sık yılanlarla karşılaşmalarına neden olduğunu ifade eden Singh, "Jenny bugüne kadar 8-10 yılan öldürdü. Hayvanlar, insanların yapması gereken işleri yapıyor. Pitbull cinsine dair genellikle olumsuz düşünceler var ama Jenny hiç kimseye zarar vermedi. O hayat kurtardı ve minnettarlığımızı kazandı" dedi.