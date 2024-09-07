Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Depremin yedi kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.