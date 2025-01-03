Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Serintepe Mahallesi’ndeki bir müstakil ikamette meydana gelirken, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, ikamet içerisinde çıkan tartışma sırasında silahlar konuştu. Hüdayi Fakıoğlu (34) ve H.Ç. (25), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden ve yaralı durum

Yaralı Hüdayi Fakıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.