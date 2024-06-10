Kalp hastalığı, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Neyse ki kalp sağlığınızı korumak ve kalp hastalığı riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey var.

Sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin

Bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıllar yiyin. Doymuş yağ, trans yağ ve kolesterolü düşük gıdalar seçin. Tuz alımınızı sınırlayın. Şekerli içeceklerden kaçının.

Düzenli egzersiz yapın!

Haftada en az 150 dakika orta tempolu aerobik egzersiz veya 75 dakika yüksek tempolu aerobik egzersiz yapın. Kaslarınızı güçlendirmek için haftada en az iki gün direnç egzersizi yapın.

Sigaraya veda edin

Sigara içmek kalp hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak kalp hastalığı riskinizi önemli ölçüde azaltabilir.

Kilonuzu dengeleyin ve egzersiz yapın

Fazla kilolu veya obezseniz, kilo vermek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Sağlıklı bir kilo vermek için sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.

Kaç adım atmamız gerekiyor?

Kalp sağlığını korumak için yürüyüş yapmanın önemi herkes tarafından bilinirken günlük ideal adım sayısı konusunda yeni bir güncelleme yapıldı. Uzmanlar kalp sağlığı için günde en az 2 bin 300 adım atılmasını öneriyor.

Kalp ve damar sağlığını koruyor

Bu rakam, daha önce yaygın olarak kabul edilen 10 bin adım hedefinin altında olsa da modern yaşamın getirdiği yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda gerçekçi bir hedef olarak görülüyor. Araştırmalar günde 2 bin 337 adımın altında yürümenin kalp sağlığına fayda sağlamadığını ancak bu sayının üzerindeki her adımın kalp ve damar sağlığına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

3 bin 800 adım ölüm riskini azaltıyor

Ayrıca, günde 3 bin 800 adım atmanın ölüm riskini azalttığı belirtiliyor. Sağlıklı bir yaşam için yürüyüşün önemi bir kez daha vurgulanırken, uzmanlar düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini hatırlatıyor.