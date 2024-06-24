Dr. Scolyer, geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi aldıktan sonra, melanom araştırmalarından elde ettiği bilgilerle kendi durumunu tedavi etmek için öncü bir immünoterapi yaklaşımını denedi. Bu tedavi, vücudun bağışıklık sistemini kullanarak kanser hücrelerine saldırmasını teşvik ediyor ve daha önce melanom hastalarında büyük başarılar elde edilmişti.

Dr. Scolyer ve iş arkadaşı Profesör Georgina Long, melanom tedavisindeki devrim niteliğindeki çalışmaları nedeniyle 2024 Yılının Avustralyalıları olarak seçildi. Dr. Scolyer, tedavi sonrasında yapılan beyin MR taramasında kanserin tekrarlamadığını gösteren sonuçlar alarak, bu müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bu tedavi yöntemi, şimdi klinik denemeler için hazırlık aşamasında olup, eğer başarılı olursa, dünya çapında yüz binlerce beyin kanseri hastasına umut olabilir. Dr. Scolyer’in kişisel deneyimi, bilim ve tıbbın sınırlarını zorlayarak, kanserle mücadelede yeni ufuklar açabileceğinin bir kanıtıdır.