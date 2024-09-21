Nevşehir’in Göreme beldesinde, Aşk Vadisi yakınlarında turistler için yapılan bir tur sırasında inişe geçen sıcak hava balonu, çevredeki yamaçlarda manzarayı izlemek üzere bulunan bir otomobile çarptı. Balonun sepetinin park halindeki araca çarpma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kazanın ardından pilotun tekrar ateşleme yapmasıyla sıcak hava balonu, farklı bir noktaya güvenli bir iniş gerçekleştirdi. O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Bu olay, Kapadokya'daki sıcak hava balonu deneyiminin ne denli heyecan verici ve sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.