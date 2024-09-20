Balçova Belediyesi’ne bağlı Olgun Gençlik Merkezi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde kapılarını yeni eğitim dönemine açacak. Açılış etkinliğinde, Yeşilçam’ın duayenlerinden ünlü sinema sanatçısı Salih Güney de katılacak. Güney, etkinlik kapsamında kursiyerlerle bir söyleşi gerçekleştirecek ve sinema hayatına dair anılarını paylaşarak katılımcılara keyifli bir deneyim sunacak.

Yeni Kurslar ve Devam Eden Programlar

Yaz döneminde faaliyetlerine ara veren Olgun Gençlik Merkezi, yeni dönemde programına üç yeni kurs ekledi. Bu kurslar arasında:

- Kahkaha Yogası: Stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren bu kurs, katılımcılara hem eğlenceli hem de sağlıklı bir deneyim sunacak.



- Masal Anlatımı-Tiyatro: Katılımcıların yaratıcılığını geliştirmeyi ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen bu kurs, masal dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.



- Ritim Atölyesi: Müzik ve ritim duygusunu pekiştiren bu atölye, katılımcılara eğlenceli bir deneyim yaşatacak.

Merkezde ayrıca mevcut kurslar da devam edecek. Resim, akıl zeka oyunları, satranç, İngilizce, hafıza güçlendirme, yaratıcı drama, beden-zihinsel oyunlar, teknolojik cihaz semineri, nefes-spor egzersizi, sudoku, yazı atölyesi ve sandalye voleybolu gibi çeşitli kurslarla zenginleşen program, katılımcılara çok yönlü bir eğitim imkanı sunuyor.

Kayıtlar Başladı!

Balçova'da yaşayan ileri yaş grubuna hitap eden Olgun Gençlik Merkezi, bu hizmetle önemli bir boşluğu dolduruyor. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, merkezin yaşlı bireylere sağladığı katkıları vurgulayarak, “Yıllarını ülkemize hizmet etmek için adamış büyüklerimizi burada misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarla zaman geçirmek çok güzel. Onlar bizim değerlerimiz ve kendileriyle gurur duyuyoruz. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

Kayıt İçin Harekete Geçin!

Merkezin sunduğu bu eşsiz fırsatlardan yararlanmak isteyenler için kayıtlar başlamış durumda. Eğlenceli ve öğretici kurslara katılarak sosyal hayatlarını zenginleştirmek isteyen herkesin, kayıt işlemlerini bir an önce tamamlaması öneriliyor. Bu fırsatları kaçırmayın!