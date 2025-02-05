Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek 19 kent için uyarı yapıldı.

İstanbul ve Nevşehir’de kar yağışı başlarken; Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde de kar bekleniyor.

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.