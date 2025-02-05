ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yakın olduğunu belirterek, İran'a yönelik azami baskı kampanyasını yeniden düzenleyen ve "çok sert" olarak nitelendirdiği kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Tahran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesi için İran'ı ikna etmek üzere İranlı mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yakın olduğunu ve ABD'nin İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkına sahip olduğunu belirtti. Trump, İran'a yönelik azami baskı kampanyasını yeniden düzenleyen ve "çok sert" olarak nitelendirdiği yönergeyi imzalarken gazetecilerle konuştu.

Ayrıca Trump, ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne katılımını durduran ve BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA'nın finansmanını durdurmaya devam eden bir belgeyi de imzaladı.