Karabağlar Belediyesi, “Açık Ofis” Uygulamasını Başlattı

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili yanıt vermek amacıyla “Açık Ofis” uygulamasını başlattı. Bu yeni uygulama, belediye hizmetlerinin mahallelere taşınmasını ve halkla doğrudan iletişim kurulmasını hedefliyor. Belediye Başkanı Helil Kınay, ofisini Muammer Akar Mahallesi’ndeki Nisa Serezli Parkı’na taşıyarak bölge sakinleriyle bir araya geldi.

"Vatandaşımızın yanındayız"

Başkan Kınay, uygulamanın amacını “Belediyecilik dört duvar arasında sınırlı değil, sokaklarda ve mahallelerde vatandaşımızın yanında olmayı önemsiyoruz” sözleriyle açıkladı. Etkinlikte, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) de vatandaşlara destek sunarak hizmetin daha kapsamlı hale gelmesini sağladı.

Muammer Akar Mahalle Muhtarı Sıtkı Kuzu, General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Gönül Yetişen, Esentepe Mahalle Muhtarı Sakine Daloğlu, Üçkuyular Mahalle Muhtarı Pınar Öztulun ve Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı İkbal Kaytancılar ile sabah saatlerinde bir araya gelen Başkan Kınay, gün boyunca vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu.

Mahalle sakinlerinin sorunlarına yerinde çözüm

Her iki haftada bir farklı mahallelerdeki parklarda düzenlenecek olan “Açık Ofis” uygulamasıyla Karabağlar Belediyesi, mahalle sakinlerinin sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi amaçlıyor. Başkan Kınay, “Sürekli olarak vatandaşlarımızla alanlarda bir araya geliyoruz. Bu uygulama sayesinde onlarla daha sık buluşmayı ve sorunlarını daha yakından dinlemeyi amaçlıyoruz. Açık Ofis, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Hep birlikte çalışarak Karabağlar’ı daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan tam destek

Açık Ofis uygulaması, vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve belediye ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirdi. Karabağlar Belediyesi, “Söz sizin, çözüm bizim” sloganıyla mahallelerdeki buluşmaları yıl boyunca sürdürecek ve vatandaşların taleplerine daha yakın bir şekilde çözüm üretmeye devam edecek.